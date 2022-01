Bozza delle Regioni sulla scuola: Dad solo con 4 o più contagi

(red.) Il tema del rientro in classe e le regole per i contagi nelle scuole sono state al centro di una riunione tra il presidente del consiglio Mario Draghi, il generale Francesco Paolo Figliuolo e i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza. Si deve decidere entro il rientro in classe previsto per il 7 o il 10 gennaio a seconda delle regioni, mentre la variante Omicron del Covid sta cominciando a colpire un grande numero di ragazzi.

Sulla quarantena nella scuola è pronta anche una bozza di proposta delle Regioni che prevede alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe, una settimana di Didattica a distanza (Dad) e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone necessario solo per i non vaccinati, se gli alunni con copertura vaccinale non hanno sintomi. Sotto la soglia dei quattro contagiati è prevista l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2.