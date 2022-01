Omicron spinge i contagi, triplicati in una settimana

(red.) I dati parlano chiaro: salgono i contagi, arrivati a oltre 60mila a livello nazionale, a più di 10mila in Lombardia e a quasi mille nel Bresciano.

Le nuove positività al coronavirus, a Brescia e provincia, sono più che triplicate in una settimana. La variante Omicron corre veloce (è stata individuata nel quasi 25% per cento dei risultati del test) e, sebbene i dati registrino “solo” 971 positivi, questo è dovuto al fatto che nella giornata di Capodanno si sono effettuati meno tamponi.

Secondo le previsioni, i nuovi casi dovrebbero arrivare a toccare un picco giornaliero di 5mila al giorno, per poi iniziare a scendere nella terza settimana di gennaio.