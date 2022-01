In Lombardia 45 vittime e 10.425 nuovi positivi, nel Bresciano 971

(red.) Domenica 2 gennaio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 44.172 rispetto ai precedenti 200.196 e hanno evidenziato 10.425 nuovi positivi (erano 37.270). Il tasso di positività è al 23,6% (era 18,6%). I decessi sono stati 45 (erano 14 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 35.140. I ricoverati in terapia intensiva sono 216 (-6), i ricoverati Covid in altri reparti sono 2052 (+107).

Domenica nel Bresciano i nuovi casi sono stati 971. Sabato erano 3.835, venerdì 3.505, giovedì 3.663, mercoledì 2.757, martedì 2.238, lunedì 653.

In Italia sono stati 61.046 i nuovi casi di Covid-19 registrati domenica 2 gennaio (sabato erano 141.262). Sono state segnalate 133 vittime (sabato 111) e sono stati effettuati 278.654 tamponi (contro 1.084.295). Il tasso di positività è passato al 21,9% dal 13% precedente. Sono 1.319 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 22 in più del giorno precedente. Dall’inizio della pandemia i casi totali di Covid in Italia sono stati 6.328.076 e i morti 137.646.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 3.945;

Bergamo: 975;

Brescia: 971;

Como: 445;

Cremona: 252;

Lecco: 225;

Lodi: 131;

Mantova: 271;

Monza e Brianza: 1.102;

Pavia: 359;

Sondrio: 298;

Varese: 1.075.