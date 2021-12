Vaccino, sono 5.560.532 gli italiani over 12 senza nemmeno una dose

(red.) In Italia ci sono ancora oltre 5,5 milioni (5.560.532) di persone che non hanno effettuato la prima dose di vaccino e questo senza calcolare la popolazione compresa nella fascia di età tra 5 e 11 anni in cui i non vaccinati sono 3.232.473, si legge nel report del governo sui vaccini.

In valori assoluti, il numero più alto di non vaccinati è collocato tra i 40 e i 49 anni d’età (1.202.480) e in quella tra i 50 e i 59 anni (1.021.601).

Nella fascia 12-19 i ragazzi senza alcuna dose sono 818.816.