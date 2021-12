Tamponi: agli hub solo chi ha sintomi o per fine quarantena

(red.) Da questo giovedì vigono nuove regole, disposte da Ats Brescia per i tamponi: agli hub dedicati potranno recarsi solamente coloro che presentano i sintomi (su prescrizione del medico di base e/o del pediatra) e i positivi a fine quarantena: per tutti gli altri sarà possibile eseguire il test nelle farmacie (216 tra città e provincia) che, su sollecitazione della Regione, hanno ampliato (o lo faranno a breve) le fasce orarie per eseguirli.

Una novità legata all’altissimo numero di persone che, nei giorni scorsi, si sono recate nei centri per lo screening, con code e tempi di attesa fino a cinque ore.

Da questo giovedì, dunque, potranno recarsi agli hub di Brescia, Gardone Valtrompia, Chiari, Desenzano, Gavardo e Manerbio solamente coloro che, previa prenotazione, presentano sintomatologia sospetta correlabile al Covid19 e coloro che devono effettuare il tampone di fine quarantena.

Anche coloro che rientrano dall’estero possono recarsi agli hub indicati con prenotazione sul sito dell’Ats, al Brixia Forum.

Diversamente dai casi sopra elencati, è necessario rivolgersi alle farmacie, dove i test vengono effettuati gratuitamente per chi ha avuto contatti con casi positivi, ha terminato l’isolamento e si presenta con il documento di fine di quarantena rilasciato da Ats, e, anche per gli alunni e personale scolastico sottoposto a sospensione scolastica, previo documento emesso da Azienda tutela salute di Brescia.

Un’altra novità riguarda l’esito dei tamponi rapidi: in caso di positività rilevata con antigenico non sarà necessario effettuare il molecolare ma verrà ritenuto valido il risultato del test.

Inoltre, dal 3 gennaio, Brixia Forum allunga gli orari per effettuare i tamponi: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato e la domenica, dalle 7,30 alle 14.