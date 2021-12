Magasa perde lo scettro di Comune Covid-free: tre contagi

(red.) L’aumento di contagi ha toccato anche il comune bresciano “Covid-free” per eccellenza, l’unico che, dall’inizio, due anni fa, della pandemia, non era mai stato toccato dal coronavirus. E così Magasa, piccolo centro della Valvestino ha ceduto, registrando i primi tre casi di positività al virus.

Si tratta di tre persone che si spostano per lavoro dal borgo arroccato a 972 metri di altitudine verso altri centri abitati. Due sono in quarantena a Magasa, con lievi sintomi, mentre una terza è in isolamento domiciliare nella frazione di Sasso sul Montegargnano.

A Magasa risiedono 109 persone, la maggior parte delle quali anziane (il piccolo centro bresciano è il più “anziano” della Lombardia. Solo quattro cittadini non risultano vaccinati perchè esentati per motivi di salute.