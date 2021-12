Scuola, mascherine Ffp2 per studenti e personale se in classe c’è un esonerato

(red.) Ci sarà una importante novità con il ritorno in classe degli studenti italiani il 10 gennaio 2022. Lo Stato fornirà mascherine Ffp2 o Ffp3 al personale scolastico e agli studenti, anche a quelli universitari, se in classe ci sarà una persona esonerata dall’indossare la mascherina.

L’obbligo è contenuto nel decreto legge pubblicato il 24 dicembre in Gazzetta Ufficiale sulla “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia”.

La fornitura di mascherine Ffp2 o Ffp3 scatterà quando “sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” e sarà la Struttura commissariale del generale Figliuolo a provvedere.