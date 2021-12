Mascherine, scatta l’obbligo dovunque anche all’aperto

(red.) Con l’entrata in vigore del nuovo decreto Festività arriva l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto in tutto il paese fino al 31 gennaio. Non solo. Il consiglio dei ministri ha deciso di estendere l’obbligo delle Ffp2 fino alla fine dello stato d’emergenza (cioè 31 marzo 2022) per cinema, teatri, stadi, palazzetti e mezzi di trasporto compresi bus e metrò. In tutti questi luoghi, inoltre, è vietato il consumo di cibi e bevande. Purtroppo non c’è traccia nel decreto di un intervento per calmierare i prezzi delle Ffp2.

Fino al 31 gennaio 2021 in tutta Italia sono vietati tutti gli eventi e le feste in piazza compresi i concerti all’aperto . La decisione è stata presa per evitare assembramenti e serve a uniformare e rendere omogenee in tutto il paese le delibere già adottate da regioni e comuni. Devono anche restare chiusi i locali da ballo e le discoteche, considerati potenziali focolai di contagio.

Il decreto estende l’uso del green pass rafforzato fino alla conclusione dello stato di emergenza, cioè fino il 31 marzo 2022, anche per i servizi di “ristorazione al banco”, mentre fino ad oggi bastava il green pass base. Inoltre a partire dal 30 dicembre il green pass rafforzato è stato esteso anche a musei e luoghi di cultura, a piscine, palestre e sport di squadra, ai centri benessere e ai centri termali, ai centri culturali, sociali e ricreativi, alle sale gioco, sale bingo e casinò.

Per accedere a Rsa e hospice sarà obbligatorio aver fatto la terza dose oppure, se si hanno solo due dosi, bisognerà fare anche il tampone.