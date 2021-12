Bimbi vaccinati e premiati con Geronimo Stilton

(red.) Giovedì 23 dicembre la vice sindaco Laura Castelletti, l’assessore alla Pubblica Istruzione Fabio Capra e la consigliera con delega alla Sanità Donatella Albini, accompagnati dalla responsabile del Servizio Tutela Ambientale e Protezione Civile del Comune di Brescia Elsa Boemi e dalla Presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli, si sono recati in visita al centro vaccinale di via Morelli per consegnare ai bambini che ricevono la vaccinazione un coupon omaggio per prendere parte al nuovo progetto di Fondazione Brescia Musei: Geronimo Stilton. Brescia Musei Adventures.

Il biglietto permetterà di visitare uno dei Musei Civici della città attraverso un’app-game museale dedicata proprio ai bambini, che, guidati dal topo giornalista più amato, potranno prendere parte a tre emozionanti avventure nel Museo di Santa Giulia con il suo Parco Archeologico e con la nuova casa della Vittoria Alata nel Capitolium, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e al Museo “Luigi Marzoli”: “Geronimo Stilton alla ricerca del medaglione perduto”, “Geronimo Stilton, un’avventura a colpi di pennello” e “Geronimo Stilton una giornata da cavaliere”.

Tra amuleti, anfore, dipinti e armature, Geronimo guiderà i suoi giovani compagni di avventura alla scoperta della storia dei musei e del loro patrimonio con l’utilizzo della realtà aumentata che trasformerà alcuni pezzi del museo in immagini 3D da osservare, rigirare e ingrandire per carpirne fino al più piccolo dettaglio.

Il progetto è stato realizzato da Fondazione Brescia Musei in collaborazione con Atlantyca Entertainment e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Tutte le informazioni sul sito www.bresciamusei.com. Sarà possibile partecipare utilizzando un proprio device (smartphone o tablet) oppure noleggiandolo gratuitamente nelle sedi museali.