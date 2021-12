Covid, variante Omicron: focolaio familiare a Pontevico

(red.) La variante Omicron è sbarcata nel bresciano, ufficialmente da qualche giorno, con l’isolamento del primo caso a Pontevico. Ad esserne contagiata una 50enne residente nella Bassa.

Partendo da questo dato, l’indagine sulla genotipizzazione della variante sudafricana è stata estesa ai familiari ed è stata rilevata anche nelle tre figlie della donna, risultate positive al Covid 19 ed in quarantena. Le quattro donne presentano sintomi, ma sono in buone condizioni.

Per fronteggiare un’eventuale estensione dei casi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandra Azzini ha emesso un’ordinanza che impone l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, al mercato del martedì mattina, all’esterno o nelle vicinanze di bar, ristoranti e negozi e durante manifestazioni o eventi natalizie.

A Pontevico, nell’ultima settimana sono stati registrati 13 nuovi contagi, niente di particolarmente allarmante, ma le nuove misure sono finalizzate al contenimento dell’epidemia, proprio in un momento in cui il virus ha rialzato la testa.

In vista delle festività natalizie e dei previsti spostamenti, per facilitare l’individuazione precoce di contagi tra gli studenti è stato attivato un percorso per effettuare tamponi a libero accesso e gratuiti in modalità drive through, senza prenotazione, attivi dal lunedì al sabato.

Dove? Agli Spedali Civili, alla Fiera di Brescia in Via Caprera, a Chiari in via Vecchia per Castelcovati e negli ospedali di Gavardo, Desenzano e Manerbio.