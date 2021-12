Lonato, all’hub vaccinale dei bambini i sorrisi di Abio

(red.) A partire da lunedì 20 dicembre i bambini che si vaccinano all’hub di Lonato (Brescia) trovano i volontari di ABIO Associazione Bambino in Ospedale ad accoglierli e intrattenerli durante l’attesa pre e post

vaccinazione.

“Ho voluto coinvolgere i volontari ABIO all’interno degli hub vaccinali – dichiara il Direttore Generale di ASST Garda Mario Alparone – per rendere piacevole l’esperienza della vaccinazione ai 150 bambini che vacciniamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, che diventano 360 nelle giornate di sabato e domenica. Tanti bambini che con i loro genitori stanno dimostrando senso di responsabilità verso se stessi, ma anche nei confronti della società. La presenza di ABIO è molto preziosa ed è la dimostrazione che il territorio e le sue realtà associative rappresentano un’importante risorsa per la collettività.”

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta del Direttore Generale Alparone – sottolinea Susanna Sacchella Presidente di ABIO Desenzano. Per noi è un’occasione molto gradita per stare accanto ai bambini dopo i due anni di fermo delle attività in Pediatria a causa dell’emergenza coronavirus e ci auguriamo di poter tornare presto alle nostre attività in reparto.”

I volontari accolgono i bambini all’ingresso e li intrattengono, prima e dopo la vaccinazione, con fumetti, palloncini colorati, confezioni monouso di costruzioni, kit “Colora l’attesa” contenenti album e matite.

Dopo la vaccinazione viene distribuito ad ogni bimbo anche il “Certificato di valore” previsto da Regione Lombardia e la medaglia del coraggio realizzata da ABIO.