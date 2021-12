Vaccino anti-covid ai bambini, Asst Spedali Civili: “Tutto pronto in via Morelli”

(red.) Il centro di via Morelli, a Brescia, dopo essere stato il fulcro dell’attività di screening tramite i tamponi oro-faringei, cambia volto e diventa il nuovo polo vaccinale dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni. Nei prossimi giorni verranno aperte nuove linee vaccinali pediatriche nei Centri già attivi. L’elenco aggiornato dei punti vaccinali pediatrici sarà consultabile sul sito di Regione Lombardia.

Dal 16 dicembre l’ASST Spedali Civili, in linea con le indicazioni Regionali, apre un’area vaccinale Anti Covid-19 pensata per accogliere i più giovani e i loro accompagnatori: spazi di attesa più ampi, animazioni e televisori renderanno il momento della vaccinazione più leggero e spensierato.

Al termine della somministrazione della vaccinazione Anti Covid-19, ogni bambino riceva un attestato di merito e di valore: un piccolo segnale di attenzione per una fascia di età per la quale la vaccinazione sta assumendo un ruolo strategico.

È possibile prenotare il vaccino Online sul portale: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

In pochi click con il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Si sceglie tra gli appuntamenti disponibili, la prenotazione è semplice e guidata.

In alternativa è possibile prenotare la prima dose tramite:

Postamat

Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane (Postamat), inserisci la tua tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare.

Portalettere

Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino.

Call Center dedicato

Chiama il numero verde 800 894 545

Per approfondire i temi legati alle vaccinazioni Anti Covid-19 in età pediatrica, Regione Lombardia ha organizzato una diretta Facebook sul suo canale ufficiale, dal titolo “#STOPAIDUBBI – Gli esperti rispondono alle tue domande”, il giorno 16 dicembre, dalle ore 17:00.

Guido Bertolaso e Giulia Gioda conducono una maratona social per approfondire il tema della vaccinazione Anti Covid-19 in età pediatrica (fascia 5- 11 anni) e rispondere ai dubbi e alle domande di famiglie e genitori attraverso la voce dei professionisti clinici e sanitari.

Per l’ASST Spedali Civili interverrà il Prof. Raffaele Badolato, Direttore UO Pediatria Spedali Civili Brescia – Presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia – Professore Ordinario Università di Brescia

Dubbi e domande potranno essere inviate ai professionisti il giorno della diretta Facebook oppure, fin da subito, al numero WhatsApp 334.6324686 già attivo.