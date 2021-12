Vaccino 5-11 anni, 6mila prenotazioni nel bresciano

(red.) Alla vigilia del via alle somministrazioni del vaccino anti Covid 19 ai bambini nella fascia 5-11 anni sono 6mila le prenotazioni effettuate nel bresciano, su una platea di vaccinabili di 76mila.

Da giovedì 16 dicembre saranno possibili le somministrazioni anche per questa fascia d’età in cui, secondo i dati resi noti da Università Statale di Brescia, da Ufficio scolastico territoriale, Ast Brescia, Clinica pediatrica dell’ Asst Spedali Civili, i contagi sono incrementati nell’ultima settimana, toccando quota 2882 dall’inizio dell’anno.

Come riportato da AtS Brescia, la fascia 5-11 anni rappresenta il 6,8 % della popolazione, ma, anche, il 18 % dei nuovi positivi.

Da qui l’invito, attraverso i canali scientifici, medici ed informativi della Regione, a vaccinare i minori di questa fascia d’età.

Giovedì pomeriggio è prevista una diretta Fb sul tema, promossa da Regione Lombardia, con la presenza di numerosi esponenti della comunità scientifica e medica che risponderanno ai dubbi ed alle domande più frequenti sulla somministrazione del vaccino ai bambini.