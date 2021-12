Vaccinazioni, adesso si può in 53 farmacie del bresciano

(red.) Sale il numero delle farmacie bresciane in cui è possibile effettuare la vaccinazione anti Covid 19. Da 38 passano a 53 nel corso di un mese, periodo in cui sono state somministrate quasi cinquemila dosi.

Sei gli esercizi a Brescia a cui si aggiungono altre farmacie a Lumezzane, Torbole Casaglia, Breno, Mazzano, Sirmione.

E’ possibile, per chi deve effettuare la terza dose, prendere direttamente appuntamento in farmacia. L’elenco completo delle 53 farmacie bresciane che erogano il servizio è disponibile nella app “Farmacia Aperta” creata da Federfarma Lombardia.

Nei presidi farmaceutici di città e provincia è possibile anche vaccinarsi contro l’influenza stagionale, in regime privato (cioè a pagamento): 48 quelle che hanno attivato il servizio.

Un altro fronte sul quale le farmacie (216 su un totale di 378) sono attive in questo periodo, e con una domanda sempre crescente, è quello dei tamponi antigenici rapidi: quasi un milione quelli effettuati in questi mesi.