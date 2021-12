Vaccino ai bambini 5-11 anni: da domenica si può prenotare

(red.) Dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare.

PERCORSI DEDICATI A FAMIGLIE E BAMBINI – “In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica”.

#STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI – “Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli – ha aggiunto Letizia Moratti – Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, una nuova diretta social #STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI. Riteniamo importante e doveroso, infatti, spiegare e rispondere alle domande con l’ausilio di medici in grado di rassicurare e chiarire ogni aspetto legato alla vaccinazione dei più piccoli”.

Durante la diretta sarà possibile approfondire il tema della malattia da Sars-CoV-2 e delle vaccinazioni anti Covid-19 in età pediatrica (fascia 5- 11 anni) con l’aiuto di professionisti clinici e sanitari:

– Giuseppe Banderali, direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale Ospedale San Paolo di Milano

– Raffaele Badolato, direttore UO Pediatria Spedali Civili di Brescia e presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia

– Andrea Biondi, direttore scientifico della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma

– Maria Antonella Costantino, direttrice UO Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano.

– Alberto Mantovani, direttore scientifico Istituto Clinico Humanitas.

La diretta sarà condotta da Giulia Gioda, direttore di Mondosanità, coadiuvata dal direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, e dal coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso.

Le famiglie possono già inviare le domande ai professionisti tramite il numero WhatsApp 3346324686.