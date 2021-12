Terza dose, ora anche al Sant’Anna e alla Poliambulanza

(red.) Due nuovi centri vaccinali in città per le terze dosi: alla clinica Sant’Anna e alla Poliambulanza.

Lo comunica Ats Brescia in una nota.

Al S. Anna, del Gruppo San Donato, il via alle inoculazioni è dal 13 dicembre, dalle 8 alle 14, con 300 vaccinazioni al giorno da lunedì a sabato, mentre alla Fondazione Poliambulanza, dal 15 dicembre, sempre 300 vaccinazioni al giorno da lunedì a domenica, dalle 8 alle 18 .

Le prenotazioni sono già aperte sulla piattaforma regionale.