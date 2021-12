Scuola, dal 15 dicembre obbligo vaccinale per prof, Ata e presidi

(red.) Dal 15 dicembre anche il personale scolastico, così come quello sanitario, sarà soggetto all’obbligo vaccinale.

Il Governo specifica che tale novità varrà solo per insegnanti, collaboratori scolastici e dirigenti. Mentre per gli assistenti agli studenti disabili e i lavoratori esterni (ad esempio delle mense scolastiche) continuerà a essere sufficiente la certificazione verde.

È la stessa circolare a spiegare che dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce «requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (dunque anche nelle paritarie, ndr.) e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati», come, ad esempio, il personale che si occupa di pre e post scuola.

Tale obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Chi ne è escluso, invece? Il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.

La vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

Dal 15 dicembre tutti i lavoratori della scuola, anche nel bresciano, dovranno quindi essere vaccinati o esclusi in base a una certificazione medica. Ma questi ultimi dovranno essere destinati ad altra mansione senza taglio dello stipendio. Gli altri invece avranno cinque giorni per mettersi in regola, dimostrando di aver effettuato la vaccinazione o quanto meno che l’hanno prenotata e la svolgeranno nei 20 giorni successivi. Su docenti e Ata i controlli spettano al dirigente scolastico e agli addetti da lui delegati; sui dirigenti toccano invece all’Ufficio scolastico regionale.