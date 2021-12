Brescia, alla Fiera il nuovo centro tamponi anti Covid

(red.) Da questo martedì il centro Fiera Brixia Forum di via Caprera, in città, diventa polo per i tamponi anti Covid. All’hub di via Morelli restano invece le vaccinazioni.

Un trasloco che si è reso necessario in vista della riorganizzazione dei centri vaccinali per la somministrazione delle terze dosi e, anche, per le prime e seconde dosi non ancora inoculate per le quali, dopo l’introduzione delle nuove regole previste nel decreto del Super Green pass di lunedì 6 dicembre, si è registrato un aumento delle prenotazioni.

ORARI Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 16 e il sabato dalle 11 alle 13,30 sarà possibile effettuare i tamponi anti Covid in modalità drive-through, ovvero, rimanendo in auto, verranno effettuati i test molecolari per il settore scuola (alunni, insegnanti e personale non docente), ma anche i tamponi prescritti dal medico di famiglia. Per effettuare il test é necessario prenotarsi sul portale prelievi.asst-spedalicivili.it e, per essere sottoposto al tampone molecolare, bisogna sempre presentarsi con autocertificazione compilata e tessera sanitaria.

Sempre in via Caprera sarà possibile, da questo martedì 7 dicembre, effettuare i tamponi rapidi: dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16,30, il sabato dalle 11 alle 13,45 e la domenica dalle 9 alle 11,45 effettuando i pagamento (solo con carte e bancomat) al momento dell’accettazione.