Mascherine all’aperto anche a Lonato e Carpenedolo

(red.) Anche a Lonato e a Carpenedolo entra in vigore l’obbligo di mascherine all’aperto.

Nei due paesi bresciani è scatta l’ordinanza dei sindaci che, nel paese gardesano scatta da questo lunedì e rimarrà fino al 16 gennaio: anche durante la tradizionale fiera agricola di Sant’ Antonio, dal 14 al 16 gennaio, imporrà ai visitatori l’obbligo di usare dispositivi di protezione all’aperto. Un obbligo che viene esteso anche durante il mercato settimanale del giovedì e della fiera mensile di antiquariato e modernariato “Mercantico” e del mercato contadino del sabato mattina.

Intensificati i controlli da parte della Polizia locale, con possibilità di sanzioni che vanno dai 400 ai mille euro, in caso di violazione dell’obbligo.

Stesso scenario a Carpenedolo dove il primo cittadino ha emanato una ordinanza analoga, anche in vista della tradizionale Fiera del torrone, in programma martedì 7 e mercoledì 8 dicembre e oramai giunta alla 16esima edizione.

Gli stand (65) verranno collocati nelle vie e nelle piazze del centro storico dove sarà in vigore l’obbligo della mascherina.

Obbligo che è esteso anche all’area delle giostre nel piazzale della palestra Athene nel periodo dal 4 al 10 dicembre.