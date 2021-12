Coronavirus: a Brescia 131 positivi, in Lombardia 1.005 e 15 decessi

(red.) Lunedì 6 dicembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 44.037, rispetto ai precedenti 121.463, e hanno evidenziato 1.005 nuovi contagi (erano 2.628). Il tasso di positività è a 2,2% (era 2,16%). I decessi sono stati 15 (erano 8 il giorno prima), e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 34.470.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 125 (+1), mentre quelli negli altri reparti sono 986 (+31).

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 131. Domenica erano 377. Sabato 317, venerdì 348, giovedì 337, mercoledì 359, martedì 258, lunedì 123.

Sono stati 9.503 i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello nazionale lunedì 6 dicembre (domenica erano 15.021) con 92 vittime (domenica 43). Sono stati effettuati 301.560 tamponi (contro 525.108) e il tasso di positività è passato dal 2,6% al 3,1%. Ci sono 743 i ricoverati in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 305 di cui 132 a Milano città;

Bergamo: 42;

Brescia: 131;

Como: 35;

Cremona: 22;

Lecco: 10;

Lodi: 7;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 75;

Pavia: 52;

Sondrio: 21;

Varese: 191