Brescia, Green pass sui mezzi pubblici: controlli al via

(red.) Sono scattati anche a Brescia, nella mattinata di lunedì 6 dicembre i controlli sui green pass per i passeggeri dei mezzi pubblici.

I controlli sono effettuati dagli agenti della Polizia Locale che hanno presidiato la stazione e le principali aree della città in cui sono presenti fermate e pensiline degli autobus. Diverse persone, non in possesso della certificazione verde, sono rimaste a terra.

Le nuove disposizioni, di concerto con la prefettura, prevedono controlli a campion, anche sulle tratte provinciali “caratterizzate da una maggiore affluenza, suddividendo le forze in campo tenendo conto delle fasce orarie di maggiore frequentazione da parte dell’utenza. Le attività di controllo saranno rese possibili grazie anche al prezioso supporto e la necessaria collaborazione del personale delle aziende di trasporto pubblico locale”.