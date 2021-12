In Lombardia 14 vittime e 2.290 nuovi casi, i bresciani sono 317

(red.) Sabato 4 dicembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 137.002, rispetto ai precedenti 124.960, e hanno evidenziato 2.990 nuovi contagi (erano 2.809). Il tasso di positività è a 2,18% (era 2,2%). I decessi sono stati 14 (erano 15 il giorno prima), e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 34.447.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 121 (+7), mentre quelli negli altri reparti sono 924 (+12).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 317. Venerdì erano 348, giovedì 337, mercoledì 359, martedì 258, lunedì 123, domenica 284. In lieve risalita, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri positivi Covid all’ospedale Civile: alla data di venerdì erano 87 i pazienti, di cui 10 in terapia intensiva.

Sono stati 16.632 i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello nazionale sabato 4 dicembre (venerdì erano 17.030) con 75 vittime (venerdì 74). Sono stati effettuati 636.592 tamponi e il tasso di positività è calato dal 2,9% al 2,6%. Ci sono 732 (+24) ricoverati in terapia intensiva.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.016;

Bergamo: 132;

Brescia: 317;

Como: 205;

Cremona: 94;

Lecco: 81;

Lodi: 49;

Mantova: 119;

Monza e Brianza: 307;

Pavia: 165;

Sondrio: 39;

Varese: 331.