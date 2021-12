Brescia, alla primaria Ugolini 15 classi su 15 in quarantena

(red.) Alla scuola primaria “Ugolini” di Brescia le classi in quarantena sono 15 su 15.

Dopo l’aumento dei contagi erano rimaste solo quattro, seppur con presenze in classe molto ridotte, ma giovedì, dopo lo screening effettuato da Ats (Agenzia Tutela Salute) di Brescia anche le “superstiti” sono state mandate a casa, in isolamento. Dopo lo screening effettuato giovedì, sono risultati positivi diversi bambini e, anche, 11 insegnanti. Da diversi giorni i genitori chiedevano di chiudere la scuola, a seguito dell’aumento esponenziale dei casi di positività al Covid 19.



I dati di Regione Lombardia indicano una recrudescenza dei contagi: nel bresciano sono stati 348casi , con un’incidenza (in salita) di 160 casi ogni 100mila abitanti ed un aumento dei ricoverati. Nella giornata di venerdì è stato registrato un decesso a Lumezzane: una donna di 76anni, che porta il numero delle vittime da virus a 4.459 nel territorio bresciano.