Nel Bresciano sono 18 gli operatori sanitari denunciati perché al lavoro senza vaccino

(red.) Sono stati denunciati dai carabinieri del Nas di Brescia 18 operatori sanitari che – nel corso di alcune verifiche effettuate con l’obiettivo di individuare il personale che continua a violare la normativa sull’obbligo vaccinale – sono stati trovati al lavoro nonostante fossero stati in precedenza sospesi per aver rifiutato di sottoporsi al vaccino.

Tredici di questi sono farmacisti, mentre gli altri sono tecnici e infermieri di studi e strutture sanitarie private. Il Nas informa che «nessuna struttura è stata sequestrata perché in tutti i casi i servizi sono stati garantiti con altri colleghi vaccinati».

In tutta Italia le verifiche dei carabinieri dei Nas hanno scoperto 281 tra medici e sanitari non immunizzati che si trovavano comunque al lavoro. I controlli hanno interessato 1.609 strutture e sono state verificate circa 4.900 posizioni. Aperti accertamenti nei confronti di alcune aziende sanitarie per sospette condotte omissive.