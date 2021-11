Mascherina obbligatoria anche a Salò e Lumezzane

(red.) Si allarga il fronte dei comuni bresciani che hanno deciso di adottare l’obbligo della mascherina anche all’aperto e ni centri storici, come già effettuato nello scorso week end nel capoluogo cittadino.

La Prefettura ha infatti inoltrato una sollecitazione ai sindaci di emettere l’ordinanza già applicata a Brescia, facendo appello alla prudenza “che deve tornare ad essere forte a tutela di tutti”.

Questo martedì è stato fisato un incontro in Prefettura con le forze dell’ordine ed alcuni sindaci del territorio sulla necessità di verificare il possesso del Green pass.

Se in alcuni paesi i primi cittadini ritengono di non dover adottare la misura indicata, stante il numero basso di nuovi contagi, come a Montichiari, a Orzinuovi l’obbligo potrebbe essere applicato solamente in zone commerciali o il mercato. A Lumezzane, invece, l’amministrazione punta dritta all’ordinanza che impone la mascherina dal 27 novembre al 31 dicembre. E potrebbero allinearsi a questa indicazione anche Manerbio e Castel Mella.

A Salò entrerà in vigore l’obbligo del dispositivo di protezione individuale all’aperto nel centro storico di Salò, dalla Fossa alla calata del Carmine. Due le motivazioni: la crescita costante dei contagi registrati dall’inizio di novembre e, anche, l’atteso maggior flusso di persone nelle vie dello shopping in occasione delle festività natalizie. Controlli più serrati ance nei locali per verificare la corretta applicazione della normativa sul Green pass.