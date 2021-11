Green pass e mascherine: giro di vite dei controlli nei locali e sui mezzi pubblici

(red.) Il prefetto Attilio Visconti ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella quale sono state fornite indicazioni per un Piano dei controlli legato alle nuove misure anti-contagio previste dal decreto legge 26 novembre, n. 172.

Tra le altre cose, il comitato ha stabilito quali dovranno essere gli obiettivi delle attività di controllo. Si tratta principalmente, si legge in una nota della prefettura, dei “servizi di ristorazione, quelli alberghieri, le strutture ricettive, i locali di pubblico spettacolo, le sale da ballo e le discoteche”. E i momenti in cui verranno effettuate le verifiche saranno, “prevalentemente, negli orari serali”.

L’altro obiettivo da monitorare, informa sempre la prefettura, sono “i mezzi di trasporto pubblico locale. Al riguardo sono state individuate le tratte provinciali caratterizzate da una maggiore affluenza, suddividendo le forze in campo tenendo conto delle fasce orarie di maggiore frequentazione da parte dell’utenza. Le attività di controllo saranno rese possibili grazie anche al prezioso supporto e la necessaria collaborazione del personale delle aziende di trasporto pubblico locale”.

Il dettaglio dei controlli sarà affrontato da un Tavolo tecnico, coordinato dalla Questura, che coinvolgerà tutti gli enti interessati, le forze dell’ordine e anche la Polizia Locale.

“Va aggiunto, inoltre”, prosegue la nota, “che nella riunione odierna il Comitato ha valutato, altresì, l’opportunità da parte dei sindaci di adottare ordinanze volte ad introdurre, con le modalità da valutare sulla scorta delle circostanze concrete e peculiari dei singoli comuni, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche all’aperto. Con particolare riferimento al comune di Brescia, considerate le peculiarità collegate alle dimensioni della città, verranno concordate con il sindaco le misure più idonee a ridurre e prevenire l’aumento dei contagi”.