Brescia, alla primaria Ugolini 5 classi in quarantena

(red.) Sono cinque le classi in quarantena alla scuola primaria Ugolini di via repubblica Argentina a Brescia.

Studenti in Dad e altre tre classi in “sorveglianza sanitaria”, ovvero i cui alunni possono fare rientro in classe solo previo tampone negativo. Sono 1800 i bambini che frequentano le Ugolini, e , nel volgere di poco tempo, dalle 3 classi in quarantena si è passati velocemente a cinque, con un’altra classe in quarantena anche alla Rinaldini e un’altra in sorveglianza sanitaria alle medie Pascoli. Anche diversi insegnanti sarebbero risultati positivi.

Molti i bambini che sono rimasti a casa a motivo dell’aumento dei contagi.