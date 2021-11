Capriolo, un positivo tra gli addetti alla mensa: scuola chiusa

(red.) Chiusa, in via precauzionale la scuola Primaria statale dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Capriolo.

Il motivo? Un caso di positività al Covid 19 fra gli operatori della mensa scolastica. La chiusura dell’ edificio di via Gorizia è fissata per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 novembre, mentre la sospensione del servizio di mensa scolastica è stata disposta con un’ordinanza comunale firmata dal sindaco Luigi Vezzoli “al fine di salvaguardare l’incolumità di tutti, la funzionalità dei pubblici servizi e la salute degli operatori addetti”, per i plessi di Primaria e Secondaria, fino a data da destinarsi.