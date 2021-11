A Brescia 287 contagi, in Lombardia 1.926 con 14 vittime

(red.) Sabato 27 novembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 115.036, rispetto ai precedenti 115.036, e hanno evidenziato 1.926 nuovi contagi (erano 2.209). Il tasso di positività è all’1,6% (era 1,9%). I decessi sono stati 14 (erano 7 il giorno prima), e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 34.344.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 81 (=), mentre quelli negli altri reparti sono 767 (=).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 287. Venerdì erano 286, giovedì 260, mercoledì 261. martedì 187, lunedì 80, domenica 181. In risalita, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid: alla data di venerdì erano 84 i ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva.

Sono stati 12.877 i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello nazionale sabato 27 novembre (venerdì erano 13.686) con 90 vittime (venerdì erano 51). Sono stati processati 596.898 tamponi (il giorno prima 557.180) con un tasso di positività a 2,1% (era 2,5%). Sono 624 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a venerdì.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 567;

Bergamo: 133;

Brescia: 287;

Como: 100;

Cremona: 81;

Lecco: 40;

Lodi: 36;

Mantova: 50;

Monza e Brianza: 169;

Pavia: 73;

Sondrio: 35;

Varese: 293.