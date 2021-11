Covid, allarma la nuova variante dal Sudafrica

(red.) Gli esperti hanno descritto la variante Sudafricana, nota come B.1.1.529, “una delle peggiori viste finora” tanto pericolosa da poter ‘bucare’ l’immunità dei vaccini. Al momento non ci sono casi confermati in Gran Bretagna, mentre sono 59 i positivi identificati tra Sudafrica, Hong Kong e Botswana.

“La nuova variante del coronavirus è la più significativa scoperta finora dagli scienziati”, afferma un alto funzionario sanitario del Regno Unito a Bbc. Gli scienziati temono che la variante – nota come b.1.1.529 – possa essere più trasmissibile e più in grado di eludere i vaccini. “Questa è la variante più significativa che abbiamo incontrato fino ad oggi e sono in corso ricerche urgenti per saperne di più sulla sua trasmissibilità, gravità e suscettibilità ai vaccini”, ha detto Jenny Harries, amministratore delegato dell’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). Gli scienziati stanno esaminando “quali azioni di salute pubblica possono limitare l’impatto di b.1.1.529”.

Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza: “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. “Tanto tuonò che piovve. Giusto ieri avevo detto che la circolazione incontrollata del virus nei Paesi poveri poteva essere il bacino per una nuova variante e così è stato” è il commento all’AGI dell’infettivologo Massimo Galli in relazione alla nuova variante B.1.1.529 scoperta in Sudafrica.