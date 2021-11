Covid, giovedì in convegno l’esperienza della Scala 4.0 del Civile

(red.) Giovedì 25 novembre alle ore 17,30 presso il Liceo Guido Carli in via Stretta 175 a Brescia, è in programma il convegno “Sanità e futuro: l’esperienza di Scala 4.0 tra emergenza scienza e innovazione” in cui saranno presentati i risultati clinici ed organizzativi dell’esperienza di cura dei pazienti ricoverati nel reparto Covid “Scala 4.0” degli Spedali Civili di Brescia, a un anno dalla sua apertura.

Chiude il convegno la lectio magistralis del prof. Luigi D. Notarangelo, chief, Laboratory of clinical immunology and microbiology – National institute of Allergy

and Infectious Diseases – National Institutes of Health

Accesso con green pass. Richiesto accreditamento.

Sarà comunque possibile seguire i lavori in streaming collegandosi al canale youtube della Asst Spedali Civili (https://youtu.be/A6q9947Z5Is) o al sito web della Fondazione (www.fondazionespedalicivili.it) e seguendo le istruzioni pubblicate sulla pagina iniziale.