A Brescia i contagi sono 187, in Lombardia 1668 con sette viittime

(red.) Martedì 23 novembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 153.509, rispetto ai precedenti 41.291, e hanno evidenziato 1.668 nuovi contagi (erano 662). Il tasso di positività è all’1,6% (era 1,6%). I decessi sono stati 7 (erano 11 il giorno prima), e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 34.298.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 67 (+2), mentre quelli negli altri reparti sono 736 (+50).

Martedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 187. Lunedì erano 80, domenica 181, sabato 236, venerdì 178, giovedì 216, mercoledì 224.

Sono stati 10.047 i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello nazionale martedì 23 novembre (lunedì erano 6.404) con 83 vittime, anche se nel conto sono compresi 14 morti comunicati dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi (lunedì erano 70). Sono stati processati 689.280 tamponi (il giorno prima 267.570) con un tasso di positività a 1,4% (era 2,3%).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 659 di cui 266 a Milano città;

Bergamo: 70;

Brescia: 187;

Como: 99;

Cremona: 68;

Lecco: 35;

Lodi: 35;

Mantova: 84;

Monza e Brianza: 124;

Pavia: 70;

Sondrio: 8;

Varese: 172.