Peggiora il Covid: sono 1.930 i contagi in Lombardia e 236 quelli bresciani

(red.) Sabato 20 novembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 118.279, rispetto ai precedenti 105.057, e hanno evidenziato 1.930 nuovi contagi (erano 1.735). Il tasso di positività è rimasto all’1,6% (era 1,6%). I decessi sono stati 5 (erano 4 il giorno prima), e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 34.278.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 58 (+1), mentre quelli negli altri reparti sono 656 (+33).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 236. Venerdì erano 178, giovedì 216, mercoledì 224, martedì erano 173, lunedì erano 75, domenica 121. In lieve risalita, nell’ultima settimana, il numero di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile: alla data di venerdì erano 72 i ricoverati per Covid, di cui 8 in terapia intensiva.

Sono stati 11.555 i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello nazionale Sabato 20 novembre (erano 10.544 venerdì) con 49 morti (contro 48). I deceduti da inizio epidemia sono 133.131. Sono stati processati 574.812 tamponi (contro 534.690) con un tasso di positività è rimasto al 2% (era 2%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 668;

Bergamo: 121;

Brescia: 236;

Como: 130;

Cremona: 92;

Lecco: 43;

Lodi: 31;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 196;

Pavia: 55;

Sondrio: 42;

Varese: 178.