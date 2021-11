Cimbergo, la titolare non è vaccinata: chiusa la farmacia

(red.) Chiusura straordinaria, su provvedimento di Ats della Montagna della farmacia di Cimbergo e del dispensario di Paspardo, collegato alla medesima attività.

Il motivo? La titolare dell’esercizio non è vaccinata e quindi in contrasto con l’obbligo previsto per legge “per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ivi compresi i farmacisti”,

Una situazione che si è verificata anche a Milzano, dove la farmacia del paese è stata chiusa perchè i titolari non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria e quindi ne è stata disposta la chiusura, per il momento a tempo indeterminato.

Situazione diversa a Cimbergo e Paspardo dove lo stop è stato imposto, per il momento, per un lasso di tempo limitato, ovvero solo per le giornate di sabato, domenica e lunedì.

Una tempistica legata alla decisione (o meno) della titolare di provvedere entro questi tre giorni a vaccinarsi. Se decidesse di non farlo dovrebbe nominare un direttore che si occupi del negozio e dell’annesso dispensario.

I sindaci dei due paesi si stanno attivando per offrire un servizio di consegna dei medicinali ai residenti, per lo più anziani, in considerazione del fatto che la farmacia è l’unico presidio presente in un raggio di una decina di chilometri.