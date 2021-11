Sanità, Anaao-Assomed boccia la riforma lombarda: “Davvero un’occasione persa”

(red.) Si è riunito ieri pomeriggio, mercoledì 17 novembre, il Consiglio Regionale di Anaao-Assomed Lombardia che, durante la seduta, ha espresso forti perplessità sul testo della Riforma Sanitaria così come licenziato dalla Commissione III e ora in discussione in Consiglio Regionale. Alla luce degli emendamenti presentati e delle proposte scaturite nelle audizioni degli scorsi mesi, il sindacato più rappresentativo della dirigenza sanitaria regionale intende denunciare l’assenza di risposte da parte del legislatore regionale. In particolare, ANAAO segnala:

– Lo scarso coraggio nel cambiare radicalmente un sistema che ha moltissime criticità, presenti da prima della pandemia;

– L’assenza di un ragionamento di sistema sulla rete ospedaliera, nonostante la sua insostenibilità denunciata diverse volte da ANAAO nel corso degli anni;

– Il timore per l’apertura al privato anche sul versante previsto dal PNRR – cioè delle cure territoriali – che ovviamente implica la mancanza di investimenti nella medicina pubblica; – La timida correzione dell’eccessiva libertà del privato accreditato e contrattualizzato, nonostante alcuni miglioramenti di dettaglio nel testo, comunque insufficienti per un’immediata traduzione pratica.

“Il Servizio Sanitario Regionale – commenta Stefano Magnone, Segretario Regionale di ANAAOASSOMED Lombardia – è cosa troppo preziosa perché sia sacrificata a delicati equilibri politici, miranti più a curare i rapporti di forza che a studiare un percorso di durata adeguata alle sfide che incombono. Davvero un’occasione persa”.