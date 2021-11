Coronavirus: a Brescia 216 contagi, in Lombardia 1.705 e 8 morti

(red.) Giovedì 18 novembre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 135.080, rispetto ai precedenti 106.695, e hanno evidenziato 1.705 nuovi contagi (erano 1.858). Il tasso di positività è all’1,2% (era 1,7%). I decessi sono stati 8 (erano 13 il giorno prima), e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 34.269.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 56 (+3), mentre quelli negli altri reparti sono 584 (+28).

Giovedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 216. Mercoledì erano 224, martedì erano 173, lunedì erano 75, domenica 121, sabato 178, venerdì 116, giovedì 134, mercoledì 122.

Sono stati 10.638 i nuovi casi di Covid-19 registrati a livello nazionale giovedì 18 novembre (erano 10.172 mercoledì) con 69 morti (contro 72). I deceduti da inizio epidemia sono 133.034. Sono stati processati 625.774 tamponi (contro 537.765) con un tasso di positività a 1,7% (era 1,9%).

Milano: 615 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 79;

Brescia: 216;

Como: 93;

Cremona: 68;

Lecco: 14;

Lodi: 32;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 118;

Pavia: 73;

Sondrio: 42;

Varese: 226.