Vaccino antinfluenzale: ecco chi può prenotare (e come si fa)

(red.) Sono oltre 671.000 i cittadini lombardi che, alla data di lunedì, hanno già ricevuto la vaccinazione antinfluenzale. Numeri che nei prossimi giorni cresceranno ulteriormente grazie anche all’apertura, da venerdì 19 novembre, delle agende per nuove categorie.

In particolare, potranno accedere alla vaccinazione antinfluenzale:

– gli adulti dai 60 ai 64 anni (nati nel 1961 e precedenti)

– i bambini dai 7 ai 13 anni (nati nel 2008 e successivi) con Spray nasale

E, fra le nuove classi di condizioni di rischio:

– gli operatori sanitari

– le Forze armate: Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Guardia di finanza

– i Vigili del Fuoco

– i donatori di sangue

– lavoratori a contatto con animali o materiale di origine animale

– gli insegnanti e il personale dei servizi educativi (personale docente e non docente fino alle scuole secondarie di 2° grado, inclusi gli educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia).

Come prenotare. I cittadini possono prenotare la propria dose tramite il portale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it, il numero verde 800.89.45.45, o rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

Ad oggi possono prenotare i cittadini over 65; le persone a rischio per patologia; le donne in gravidanza e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.