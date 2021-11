Terza dose over 60: da mercoledì in 38 farmacie bresciane

(red.) Saranno 38 le farmacie bresciane che, a partire da mercoledì 10 novembre, potranno somministrare la terza dose di vaccino anti Covid 19. L’elenco è disponibile anche sulla app e sul web di Farmacia Aperta.

Le inoculazioni con il vaccino Pfizer, al momento, riguardano solamente gli over 60 e gli operatori sanitari.

Federfarma, in una nota, ricorda che “La farmacia è pronta da tempo: i professionisti bresciani hanno partecipato ai corsi per divenire “farmacisti vaccinatori” già dalla scorsa primavera, mentre da luglio in due presidi bresciani si sta sperimentando la vaccinazione anti-Covid. Ora è arrivato il tempo di partire ufficialmente su tutto il territorio”. Altre farmacie potranno aderire nelle prossime settimane e l’elenco verrà aggiornato costantemente.

Ogni somministrazione sarà registrata sul software di Poste, così da verificare i dati del paziente e comunicarli ai sistemi regionali.

Sono 23, invece, le farmacie, nel bresciano, che erogano, a pagamento e ai maggiorenni, il vaccino antinfluenzale: il costo è di 6,16 euro più il prezzo del vaccino antinfluenzale.