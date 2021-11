Brescia tocca il milione di vaccinati: “Città esempio per tutti”

(red.) Brescia tocca il traguardo di un milione di vaccinati contro il Covid e ottiene il plauso dell’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, che l’ha definita “una città virtuosa, esempio per tutti”.

Sono 92,74% i bresciani vaccinati con una dose e l’83,40% quelli che hanno ricevuto la copertura doppia.

“La provincia di Brescia, in una regione che ha aderito con altissime percentuali alla campagna vaccinale, si è particolarmente distinta”, ha aggiunto Letizia Moratti. “Superando il milione di vaccinati ha costruito un solido scudo per affrontare i mesi invernali con più tranquillità. È stata la risposta pragmatica e generosa di una popolazione che ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia, ma che ha saputo rispondere, in tutte le sue componenti come comunità, consapevole che ci salva assieme”.

Claudio Sileo, direttore generale dell’Agenzia di tutela della Salute (cui afferiscono le aziende sociosanitarie territoriali Spedali Civili, Garda e Franciacorta) ha sottolineato che “il traguardo raggiunto è importantissimo, ma dobbiamo puntare ancora più in alto per avvicinarci ad una copertura massima, perché la pandemia non è finita ed il virus, lo vediamo da quello che accade in molti Paesi europei, circola e contagia”.

La campagna vaccinale prosegue: all’appello mancano, in Lombardia, ancora 100mila persone che non hanno ricevuto alcuna somministrazione. Ed è stata avviata quella per la terza dose su cui è intervenuto anche il bresciano Gianni Girelli, presidente Commissione Covid-19 di Regione Lombardia: “Con i contagi in Europa in crescita esponenziale e un rilassamento dell’uso di misure di protezione e distanziamento anche da parte degli immunizzati, serve accelerare il ritmo delle vaccinazioni per gli over 60, soprattutto terze dosi ed antinfluenzale, facendo leva su una massiccia campagna di comunicazione e informazione grazie anche alla capillarità territoriale dei medici di base e delle farmacie”. “Non essere in emergenza “, ha sottolineato Girelli, “non significa lasciare che il monitoraggio serva solo a garantire un Green pass a chi non è vaccinato”.