“Nessuno si salva da solo”, martedì in San Barnaba incontro sul Covid-19

(red.) I Pomeriggi della Medicina, ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza, promossi da Comune di Brescia e Ordine dei Medici, tornano con un’edizione speciale, pensata per proiettarsi oltre la pandemia.

Nessuno si salva da solo – Covid-19 ci ha cambiato? sarà il tema del primo appuntamento, in programma martedì 9 novembre alle ore 17.30 all’auditorium San Barnaba di corso Magenta, a Brescia.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sull’ultimo anno e mezzo che abbiamo vissuto, analizzando come questa pandemia ci ha trasformati, come ha influito a livello individuale e collettivo, scatenando sentimenti anche contrastanti, e come si è riverberata sui rapporti sociali, la spiritualità, il senso di libertà e la percezione del limite.

Interverranno mons. Giacomo Canobbio, docente emerito di Teologia sistematica presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano, e Gianpaolo Balestrieri, medico e consigliere dell’Ordine dei Medici di Brescia, coordinati da Donatella Albini, consigliera delegata del sindaco per la Sanità, e Ottavio Di Stefano, presidente dell’Ordine dei Medici.

L’intervento conclusivo sarà affidato al sindaco Emilio Del Bono, per non dimenticare l’ultimo anno e mezzo vissuto dalla città di Brescia, e al contempo aprire lo sguardo alla stagione della ripartenza.

Gli incontri sono gratuiti. Alla luce delle precauzioni anti-Covid, per questa edizione speciale l’accesso in auditorium San Barnaba è possibile solo su prenotazione, da effettuare su pomeriggidellamedicina.it. E’ inoltre richiesta l’esibizione del Green Pass.

Gli appuntamenti verranno trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ordinemedicibrescia.it.