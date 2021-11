Covid, Girelli e Pizzul (Pd): “Governo proroghi di un altro anno la vita delle Usca”

(red.) I consiglieri regionali del Pd, Fabio Pizzul e Gianni Girelli, sono intervenuti sulla pandemia di Covid con una serie di considerazioni: “Dato l’incerto andamento della pandemia, è opportuno che il Governo proroghi di un altro anno la vita delle Usca, attualmente previste fino al termine dello stato di emergenza, ovvero al 31 dicembre 2021. Le Unità speciali di continuità assistenziale sono state nei mesi scorsi un prezioso alleato dei medici di medicina generale nella lotta al Covid19. Senza questi questi team di medici non sarebbe stata garantita l’assistenza domiciliare a moltissimi pazienti positivi. In sostanza il lavoro delle Usca ha colmato, seppure parzialmente, la carenza di personale medico sanitario del sistema sanitario regionale e nazionale. Per questo, in linea con quanto sostenuto da altre regioni, sarebbe utile rifinanziare queste realtà almeno fino alla fine del 2022”.