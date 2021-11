Terza dose, Regione “sollecita” over60 vaccinati con Astrazeneca

(red.) A partire dallo scorso mercoledì 27 ottobre, le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età pari o superiore a 18 anni, possono prenotare l’appuntamento per la dose booster (terza dose) di vaccino anti Covid-19.

La “dose booster” può essere somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Una possibilità che viene estesa anche agli over 80 che hanno già completato il ciclo vaccinale primario e agli over 60 (compresi i nati nel 1961), i quali possono accedere alla piattaforma per la prenotazione della dose booster, purché abbiano completato il ciclo vaccinale.

Al 30 ottobre sono 15.737.536 le dosi di vaccino somministrate in Lombardia, a Brescia, questa settimana, si toccherà il milione, ed ora la Regione invita gli ultrasessantenni precedentemente vaccinati con Astrazeneca ad effettuare la terza somministrazione se sono trascorsi almeno 6 messi dall’ultima. Da uno studio condotto all’università Bicocca di Milano, è emerso infatti che il vaccino Astrazeneca diminuisce la propria efficacia più rapidamente di Pfizer o Moderna, dopo sei mesi dall’inoculazione e per questo la Regione sollecita gli over 60, ma anche gli under60 e gli insegnanti immunizzati con questo farmaco a prenotarsi per la terza dose che verrà effettuata con Pfizer, vaccino che garantisce una copertura più elevata e duratura.

Negli hub vaccinali del bresciano sono disponibili 307.511 dosi: 165.834 sono Pfizer e 119.110 Moderna. Quasi 3mila i bresciani over 60 che si sono già prenotati per la terza dose: 265.509, tra addizionali e “booster”, di cui 203.188 over 60, già somministrate.

In Lombardia, ai primi di novembre, saranno 8 milioni i vaccinati con due dosi e l’obbiettivo del Pirellone è quello, a breve, di vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni.