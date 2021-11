Depuratore, “prima mappare la rete fognaria”

(red.) Mappare la rete fognaria dei 18 comuni gestiti da Acque Bresciane, prima di accedere al contributo statale di 100 milioni di euro (60 per Brescia, 40 per Verona) per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione del Garda, previsto a Gavardo e a Montichiari.

Lo chiede, in un’interrogazione parlamentare presentata al ministro della Salute Roberto Speranza e a quello del Mite (Ministero per la transizione ecologica) Roberto Cingolani, la deputata Maria Teresa Baldini, componente della Commissione Attività produttive della Camera.

Come riferisce Bresciaoggi, sotto la lente della parlamentare, medico chirurgo, la necessità di vagliare la resistenza del Sars Covid 2 nelle acque fognarie, secondo quanto rilevato da uno studio che indaga sulla sopravvivenza del virus e che valuta il rischio di trasmissibilità alle persone.

“Le feci e le maschere dei pazienti con diagnosi di malattia da Covid-19”, scrive Baldini nell’interrogazione, “sono state considerate la principale via di trasmissione del virus nelle acque reflue. La sopravvivenza del Covid nell’acqua è di 7 giorni a 23 gradi”, ma tale dato è sottoposto a diverse variabili, come spiega la deputata, la quale riporta anche che “uno studio recente ha confermato che l’Rna Sars-CoV-2 è stato rilevato nelle acque reflue in ingresso, ma non in uscita, e, sebbene l’esistenza del virus negli affluenti idrici sia stata confermata, una domanda importante è se può sopravvivere o infettare dopo il processo di disinfezione dell’acqua”.

Solamente al termine di questa mappatura per Baldini è possibile pensare alla realizzazione dei nuovi impianti, “che potranno essere sovracomunali a Toscolano, Salò, San Felice, Manerba, Lonato e Desenzano”.