Terza dose, 3mila bresciani Over 60 si sono già prenotati

In regione avviata la prenotazione per gli ultrasessantenni. In Lombardia sono state finora complessivamente somministrate 206.714 terze dosi.

(red.) Sono quasi 3mila (2.963) i bresciani over 60 che, mercoledì 27 ottobre, nella prima giornata in cui era possibile prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid, hanno prenotato l’appuntamento. In tutta la Regione le prenotazioni sono state 24.085: i numeri più consistenti si sono registrati a Milano con 7.433 chiamate ,Varese con 3.643 e Brescia. In Lombardia sono state finora complessivamente somministrate 206.714 terze dosi, tra addizionali (a persone immunocompromesse) ed i cosiddetti “booster”, inoculati almeno sei mesi dopo l’ultima dose ricevuta per mantenere o rinnovare il livello di risposta immunitaria.