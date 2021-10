Coronavirus: a Brescia 57 contagi, in Lombardia 513 senza morti

(red.) Mercoledì 27 ottobre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 96.377 (rispetto ai precedenti 150.246) e hanno evidenziato 513 nuovi casi positivi (erano 498). Il tasso di positività è allo 0,5% (era 0,3%). Non ci sono stati decessi (contro tre del giorno prima), che portano il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione a 34.145.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 48 (-1), mentre quelli negli altri reparti sono 312 (+11).

Mercoledì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 57. Martedì erano 71. lunedì erano 12, domenica 42, sabato 62, venerdì 55, giovedì 62, mercoledì 46, martedì 6o.

Mercoledì 27 ottobre a livello nazionale sono stati registrati 4.598 positivi contro i 4.054 di martedì. Con 468.104 tamponi effettuati (martedì erano 639.745), il tasso di positività è all’1, martedì era 0,6%. Si sono registrati 50 decessi (martedì), portando a 131.904 il numero totale di vittime dall’inizio della pandemia in Italia.

I nuovi casi per provincia: