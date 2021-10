Terza dose: gli over 60 possono già prenotare

(red.) Dal 27 ottobre i cittadini lombardi che hanno più di 60 anni possono effettuare la prenotazione della terza dose di vaccino anti-Covid, a patto che abbiano effettuato la seconda dose da più di sei mesi.

Si tratta del cosiddetto “booster”, cioè il richiamo, e per fissare l’appuntamento si utilizza il portale online della regione (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) con il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale. Si può anche chiamare il numero verde 800 894 545.

La campagna per la terza dose, che finora ha interessato gli anziani con più di 80 anni e i sanitari, ora si apre a tutti i cittadini immunocompromessi o con patologie che, con il Covid, potrebbero aggravarsi (vedi qui l’elenco delle patologie) e per gli over 60 che hanno fatto la seconda dose da almeno sei mesi.

“Dopo la prima e la seconda dose, la terza è necessaria per continuare a essere protetti”, spiega l’assessora al Welfare Letizia Moratti . “I dati dimostrano che il richiamo, somministrato almeno sei mesi dopo la conclusione del ciclo primario, aumenta la protezione che, con il tempo, tende ad abbassarsi”.