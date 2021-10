Da mercoledì 27 apre l’hub vaccinale di Vobarno

(red.) La Asst del Garda informa che da mercoledì 27 ottobre viene attivato l’hub vaccinale di Vobarno situato in via Lama 34, nei pressi dell’uscita della tangenziale, in un immobile concesso in comodato d’uso gratuito dalla Comunità montana di Valle Sabbia. Il nuovo centro – che sostituisce quello di Gavardo – occupa una superficie di circa 900 mq, dispone di cinque box per l’anamnesi e cinque per la somministrazione del vaccino, comodi spazi per l’attesa pre e post vaccinazione e un parcheggio dedicato.

In questa fase iniziale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 e un sabato a rotazione con gli hub di Lonato del Garda e Leno.

L’hub sarà disponibile anche per i medici di medicina generale che secondo le indicazioni che fornirà loro Ats Brescia, vorranno aderire alla campagna vaccinale.

È previsto il supporto dei volontari della Protezione Civile, reclutati anche con l’aiuto della Comunità Montana Valle Sabbia, che garantiranno la sorveglianza per l’accesso, le aree di attesa e post vaccinazione.

Presso l’hub vaccinale di Gavardo sono state somministrate, dal 24 febbraio 2021, 144.993 dosi di vaccino anticovid delle quali 76.326 prime dosi, 67.431 seconde dosi e 1.236 terze dosi.

“Ringrazio il presidente della Comunità montana Valle Sabbia Giovanmaria Flocchini”, ha detto il direttore di Asst Garda Mario Alparone, “per il supporto che ci ha garantito nell’individuazione della struttura e per l’attivazione, in tempi rapidi, dell’hub che sostituisce il centro vaccinale di Gavardo che doveva chiudere il 25 ottobre per essere restituito alla disponibilità dell’amministrazione comunale. Il nuovo hub è una struttura facile da raggiungere e la campagna vaccinale anticovid prosegue senza interruzioni e sarà abbinata alla campagna di vaccinazione antinfluenzale.”

“La nostra struttura garantirà continuità nella campagna vaccinale a beneficio di un territorio”, dichiara Flocchini, “fatto soprattutto di piccoli comuni, all’interno del quale Vobarno è strategica.”