Sanitari non vax, lo zoccolo duro dei 500 addetti

(red.) Sono 1.262 gli atti di accertamento inviati da Ats Brescia gli operatori sanitari ancora privi di vaccinazione anti Covid alla data del 15 ottobre, giorno dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per i lavoratori.

Attualmente si stima che, su questo numero, siano 500 le persone sicuramente non vaccinate, su un totale di lavoratori del comparto sanitario bresciano di oltre 33mila unità.

Si è dimezzato il numero dei renitenti al vaccino, rispetto al marzo di quest’anno e, secondo il report di regione Lombardia, 860 delle lettere di accertamento inviate riguardano addetti le cui posizioni sono in fase di verifica e che quindi potrebbero, nel frattempo, essersi vaccinati.

Sono invece 246 gli operatori sanitari che lavorano in strutture pubbliche privi di copertura vaccinale, 281 in strutture private accreditate, 20 gli addetti in studi professionali, 34 in farmacie e parafarmacie, 1 in altre strutture.

A livello regionale, sono 8mila le lettere di richiamo inviate, 5mila quelle in fase di verifica, per un totale di 3mila operatori sanitari non ancora vaccinati.

Per quanto riguarda invece gli operatori sospesi dal lavoro, all’ospedale Civile di Brescia si tratta di 38 persone, 5 gli operatori sanitari sospesi nelle strutture dell’ Asst della Franciacorta, 28 quelli sospesi nelle strutture di competenze