In Lombardia quattro vittime e 393 nuovi casi, 42 sono nel Bresciano

(red.) Domenica 24 ottobre i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 94.483 (rispetto ai precedenti 103.224) e hanno evidenziato 393 nuovi casi positivi (erano 390). Il tasso di positività è allo 0,41% (era 0,37%). Quattro i decessi (contro due di sabato), che portano il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione a 34.141.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 48 (-1), mentre quelli negli altri reparti sono 276 (-5).

Domenica nel Bresciano i nuovi casi sono stati 42. Sabato erano 62, venerdì 55, giovedì 62, mercoledì 46, martedì 6o, lunedì 13.

Domenica 24 ottobre a livello nazionale sono stati registrati 3.725 positivi contro i 3.908 di sabato. Con 403.715 tamponi effettuati (sabato erano 491.574), il tasso di positività è allo 0,9%, sabato era 0,8%. Si registrano 24 decessi (sabato 39), portando a 131.826 il numero totale di vittime dall’inizio della pandemia in Italia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 106;

Bergamo: 42;

Brescia: 42;

Como: 33;

Cremona: 9;

Lecco: 8;

Lodi: 6;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 20;

Pavia: 12;

Sondrio: 2;

Varese: 64.