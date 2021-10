Green pass, tamponi più che raddoppiati a Brescia

(red.) Sono circa 15mila i tamponi giornalieri effettuati nel bresciano nella settimana appena conclusa, per un totale di 74.699 test (tra molecolari e rapidi): erano stati complessivamente 34.288, con una media quotidiana di 6.857, la settimana precedente.

I numeri comunicati da Ats Brescia dimostrano che l’entrata in vigore del Green Pass per i lavoratori ha inciso nettamente sulla corsa ai tamponi: in Lombardia i tamponi processati nella giornata di venerdì 22 ottobre, sono stati 97.653.

Sul fronte vaccinazioni i numeri restano pressochè stabili, con un incremento più lento rispetto alle precedenti settimane: venerdì le prime dosi in provincia sono state 995.959 e le seconde 888.190.

A livello regionale Brescia si colloca appena giù dal podio (per le prime dosi somministrate), con il 92,36% dopo Lecco (93,38%), Monza Brianza (93,20%) e Sondrio (92,38%).